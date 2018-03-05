В Витебске поймали эксгибициониста
Мужчина демонстрировал свое «достоинство» на крыльце одного из кафе в центре города.
Мужчина демонстрировал свое «достоинство» на крыльце одного из кафе в центре города.
29-летний мужчина задержан сотрудниками милиции за то, что показывал прохожим свои половые органы.
Правоохранителей вызвали сотрудники одного из кафе, расположенного в центре города. Бармен заведения попросила призвать к порядку мужчину, который весьма своеобразно развлекался на крыльце кафе. В половине четвертого утра он показывал всем окружающим свои половые органы.
— В отношении мужчины городским отделом Следственного комитета заведено уголовное дело по ч.1 ст. 339 уголовного кодекса Республики Беларусь, — рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. Задержанному мужчине 29 лет, он нигде не работает. В момент совершения противоправных действий был нетрезв.
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