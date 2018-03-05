В Витебске поймали эксгибициониста

Источник: Комсомольская правда

29-летний мужчина задержан сотрудниками милиции за то, что показывал прохожим свои половые органы.

Правоохранителей вызвали сотрудники одного из кафе, расположенного в центре города. Бармен заведения попросила призвать к порядку мужчину, который весьма своеобразно развлекался на крыльце кафе. В половине четвертого утра он показывал всем окружающим свои половые органы.