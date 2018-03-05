Шахта рудника в Свердловской области, где пропали три человека, была закрыта 10 лет назад
По предварительным данным, люди проникли на территорию шахты для незаконного сбора лома.
По предварительным данным, люди проникли на территорию шахты для незаконного сбора лома.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Шахта Североуральского бокситового рудника (СУБР) в поселке Калья Свердловской области, где пропали три человека, закрылась 10 лет назад, сообщил ТАСС в понедельник официальный представитель по связям с общественностью СУБРа (входит в «Русал») Роман Лукичев.
Ранее руководитель
«По предварительным данным, три человека с целью незаконного сбора лома несанкционированно, взломав ограждающие конструкции и пробив бетонный пол, проникли на территорию законсервированного вентиляционного ствола выведенной из эксплуатации и, соответственно, неохраняемой шахты. В настоящий момент совместными силами МЧС и СУБРа идет их поиск, предприятие оказывает спасателям все необходимое содействие. Шахта была закрыта 10 лет назад», — сказал Лукичев.
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«В поисках задействованы 12 горноспасателей и семь сотрудников Североуральского бокситового рудника. Участниками поисковой операции осуществлен спуск в неэксплуатируемую шахту для проведения обследования горных выработок протяженностью 3 км», — сообщили в управлении.
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