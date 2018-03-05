Шахта рудника в Свердловской области, где пропали три человека, была закрыта 10 лет назад

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Шахта Североуральского бокситового рудника (СУБР) в поселке Калья Свердловской области, где пропали три человека, закрылась 10 лет назад, сообщил ТАСС в понедельник официальный представитель по связям с общественностью СУБРа (входит в «Русал») Роман Лукичев.

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Ранее руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых сообщил ТАСС, что в понедельник в 07:30 мск в отдел полиции города Североуральска обратились местные жители с просьбой найти пропавших людей.

«По предварительным данным, три человека с целью незаконного сбора лома несанкционированно, взломав ограждающие конструкции и пробив бетонный пол, проникли на территорию законсервированного вентиляционного ствола выведенной из эксплуатации и, соответственно, неохраняемой шахты. В настоящий момент совместными силами МЧС и СУБРа идет их поиск, предприятие оказывает спасателям все необходимое содействие. Шахта была закрыта 10 лет назад», — сказал Лукичев.

В пресс-службе главного управления МЧС по Свердловской области добавили, что по факту происшествия в администрации Североуральского городского округа состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности под руководством заместителя главы администрации города Владимира Паслера. Участники заседания обсудили проведение поисково-спасательных работ.