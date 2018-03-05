В Ростовской области суд заблокировал три сайта, которые торговали алкоголем

Сообщается, что мониторинг интернет-ресурсов провела городская прокуратура. В итоге, сотрудники надзорного ведомства обнаружили три интернет-сайта, на которых была размещена информация. Она по некоторым данным, противоречила действующему законодательству.

Как пояснили сайту rostov.kp.ru в прокуратуре Ростовской области, дельцы предлагали приобрести спиртное дистанционным путем. В итоге, дело было направлено в городской суд, который после того, как заслушал все материалы, встал на сторону прокурора. Информацию признали запрещенной к распространению, а спорные сайты решено было заблокировать. Правда, произойдет это после того, как решение суда вступит в законную силу.