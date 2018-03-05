В Ростовской области суд заблокировал три сайта, которые торговали алкоголем
В городе Новочеркасске Ростовской области суд вынес решение — приостановить деятельность трех сайтов, которые занимались продажей алкоголя во Всемирной паутине.
В городе Новочеркасске Ростовской области суд вынес решение — приостановить деятельность трех сайтов, которые занимались продажей алкоголя во Всемирной паутине.
Сообщается, что мониторинг
Как пояснили сайту rostov.kp.ru в прокуратуре Ростовской области, дельцы предлагали приобрести спиртное дистанционным путем. В итоге, дело было направлено в городской суд, который после того, как заслушал все материалы, встал на сторону прокурора. Информацию признали запрещенной к распространению, а спорные сайты решено было заблокировать. Правда, произойдет это после того, как решение суда вступит в законную силу.
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