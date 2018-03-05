Главврач глазной больницы Татарстана временно отстранен от должности после возбуждения дела о махинациях со средствами ОМС

В пресс-службе Минздрава Татарстана агентству «Интерфакс-Поволжье» подтвердили данную информацию.

«А. Амиров отстранен от занимаемой должности на время проверки деятельности больницы сотрудниками правоохранительных органов», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что правоохранительными органами Татарстана были установлены факты мошенничества, превышения должностных полномочий и служебного подлога сотрудниками Республиканской клинической офтальмологической больницы (Казань).

По версии следствия, с января по октябрь 2017 года неустановленные должностные лица Республиканской клинической офтальмологической больницы министерства здравоохранения Татарстана незаконно заключили 538 контрактов на оказание платных услуг по подбору интраокулярных линз для лечения катаракты с обратившимися за медицинской помощью по программе государственных гарантий гражданами на сумму 8,72 млн рублей.

«Далее они направляли подложные счета-реестры в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Татарстана, на основании которых через страховые медицинские компании была возмещена стоимость услуг по лечению катаракты, в том числе и денежные средства на сумму более 4 млн рублей», — говорилось в информации СКР.