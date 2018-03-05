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17:25 (мск), источник: Интерфакс

Главврач глазной больницы Татарстана временно отстранен от должности после возбуждения дела о махинациях со средствами ОМС

5 марта. Interfax-Russia.ru — Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков временно отстранил от занимаемой должности главного врача Республиканской клинической офтальмологической больницы Айдара Амирова после возбуждения уголовного дела о мошенничестве со средствами обязательного медицинского страхования.

В пресс-службе Минздрава Татарстана агентству «Интерфакс-Поволжье» подтвердили данную информацию.

«А. Амиров отстранен от занимаемой должности на время проверки деятельности больницы сотрудниками правоохранительных органов», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что правоохранительными органами Татарстана были установлены факты мошенничества, превышения должностных полномочий и служебного подлога сотрудниками Республиканской клинической офтальмологической больницы (Казань).

По версии следствия, с января по октябрь 2017 года неустановленные должностные лица Республиканской клинической офтальмологической больницы министерства здравоохранения Татарстана незаконно заключили 538 контрактов на оказание платных услуг по подбору интраокулярных линз для лечения катаракты с обратившимися за медицинской помощью по программе государственных гарантий гражданами на сумму 8,72 млн рублей.

«Далее они направляли подложные счета-реестры в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Татарстана, на основании которых через страховые медицинские компании была возмещена стоимость услуг по лечению катаракты, в том числе и денежные средства на сумму более 4 млн рублей», — говорилось в информации СКР.

На основании собранных сотрудниками полиции материалов СУ СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 292 (служебный подлог) УК РФ.

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