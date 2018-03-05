Главврач глазной больницы Татарстана временно отстранен от должности после возбуждения дела о махинациях со средствами ОМС
5 марта.
5 марта.
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«А. Амиров отстранен от занимаемой должности на время проверки деятельности больницы сотрудниками правоохранительных органов», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что правоохранительными органами Татарстана были установлены факты мошенничества, превышения должностных полномочий и служебного подлога сотрудниками Республиканской клинической офтальмологической больницы (Казань).
По версии следствия, с января по октябрь 2017 года неустановленные должностные лица Республиканской клинической офтальмологической больницы министерства здравоохранения Татарстана незаконно заключили 538 контрактов на оказание платных услуг по подбору интраокулярных линз для лечения катаракты с обратившимися за медицинской помощью по программе государственных гарантий гражданами на сумму 8,72 млн рублей.
«Далее они направляли подложные
На основании собранных сотрудниками полиции материалов СУ СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 292 (служебный подлог) УК РФ.
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