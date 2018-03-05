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18:29 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

ДТП на КАД: «Нива» перелетела через отбойник

Информация о пострадавших уточняется.

ДТП произошло на КАД в Выборгском районе Петербурга днем 5 марта, сообщают «Актуальные новости».

Очевидцы рассказывают в соцсетях, что на КАД столкнулись две машины: ВАЗ и «Нива».

Удар был такой силы, что «Нива» перелетела через бетонный отбойник.

Информации о погибших или пострадавших не поступало.

На место аварии прибыла «скорая помощь».

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