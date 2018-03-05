ДТП на КАД: «Нива» перелетела через отбойник
Информация о пострадавших уточняется.
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Информация о пострадавших уточняется.
ДТП произошло на КАД в Выборгском районе Петербурга днем 5 марта, сообщают «Актуальные новости».
Очевидцы рассказывают в соцсетях, что на КАД столкнулись две машины: ВАЗ и «Нива».
Удар был такой силы, что «Нива» перелетела через бетонный отбойник.
Информации о погибших или пострадавших не поступало.
На место аварии прибыла «скорая помощь».
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