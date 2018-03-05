Мужчина погиб на пожаре в многоэтажном жилом доме в Минске

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Мужчина погиб в результате пожара в квартире одной из девятиэтажек на улице Ротмистрова в Минске, сообщили в понедельник в Минском городском УМЧС.

Сообщение о запахе гари в подъезде поступило от жителей дома в 12:03. На место оперативно прибыли спасатели, но по внешним признакам пожара не было.

В ходе разведки сотрудники МЧС выяснили, что в однокомнатной квартире на третьем этаже загорелись постельные принадлежности. В комнате рядом с горящей кроватью спасатели обнаружили обгоревший труп мужчины 1965 года рождения.