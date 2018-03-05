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18:38 (мск), источник: Sputnik.by

Мужчина погиб на пожаре в многоэтажном жилом доме в Минске

По предварительной версии, причиной пожара в квартире стало неосторожное обращение с огнем.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Мужчина погиб в результате пожара в квартире одной из девятиэтажек на улице Ротмистрова в Минске, сообщили в понедельник в Минском городском УМЧС.

Сообщение о запахе гари в подъезде поступило от жителей дома в 12:03. На место оперативно прибыли спасатели, но по внешним признакам пожара не было.

В ходе разведки сотрудники МЧС выяснили, что в однокомнатной квартире на третьем этаже загорелись постельные принадлежности. В комнате рядом с горящей кроватью спасатели обнаружили обгоревший труп мужчины 1965 года рождения.

Пожар спасатели быстро потушили. В данный момент проводится проверка, устанавливается причина возгорания и смерти мужчины. По предварительной информации, причиной возникновения пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

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