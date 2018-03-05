Два российских судна столкнулись в Керченском проливе

«Сухогруз при следовании в точку постановки на якорь в районе якорной стоянки в Керченском проливе столкнулся со средним черноморским сейнером. “Андор” шел с небольшой скоростью, всего 6 узлов. После столкновения сухогруз стал на якорь, сейнер проследовал в Керчь, ошвартовался к причалу. У сухогруза “Андор” имеется повреждение привального груза и фальшборта в правом борту около трех метров», — сказали в пресс-службе.