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17:31 (мск), источник: Интерфакс

Два российских судна столкнулись в Керченском проливе

5 марта. Interfax-Russia.ru — Сухогруз «Андор» получил небольшие повреждения в результате столкновения со средним черноморским сейнером «Хорс» в Керченском проливе в ночь на 5 марта, оба — под флагом России, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Росморречфлота.

Источник: Интерфакс

«Сухогруз при следовании в точку постановки на якорь в районе якорной стоянки в Керченском проливе столкнулся со средним черноморским сейнером. “Андор” шел с небольшой скоростью, всего 6 узлов. После столкновения сухогруз стал на якорь, сейнер проследовал в Керчь, ошвартовался к причалу. У сухогруза “Андор” имеется повреждение привального груза и фальшборта в правом борту около трех метров», — сказали в пресс-службе.

Причина столкновения выясняется.

«Водотечности судов не обнаружено, мореходность не потеряна», — добавил собеседник агентства.

Сухогруз «Андор» шел с грузом 3,3 тыс. тонн пшеницы. Судовладелец судна — компания «Травес», порт регистрации — Таганрог.

«Хорс» зарегистрирован в Керчи.

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