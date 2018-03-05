Два российских судна столкнулись в Керченском проливе
5 марта.
5 марта.
«Сухогруз при следовании в точку постановки на якорь в районе якорной стоянки в Керченском проливе столкнулся со средним черноморским сейнером. “Андор” шел с небольшой скоростью, всего 6 узлов. После столкновения сухогруз стал на якорь, сейнер проследовал в Керчь, ошвартовался к причалу. У сухогруза “Андор” имеется повреждение привального груза и фальшборта в правом борту около трех метров», — сказали в
Причина столкновения выясняется.
«Водотечности судов не обнаружено, мореходность не потеряна», — добавил собеседник агентства.
Сухогруз «Андор» шел с грузом 3,3 тыс. тонн пшеницы. Судовладелец судна — компания «Травес», порт регистрации — Таганрог.
«Хорс» зарегистрирован в Керчи.
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