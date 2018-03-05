В Советске бухгалтер школы похитил свыше 700 тысяч рублей
В Советске на бывшего бухгалтера одной из школ завели уголовное дело за хищение денег. Об этом сообщает
В Советске на бывшего бухгалтера одной из школ завели уголовное дело за хищение денег. Об этом сообщает
По версии следствия, в течение 2015 года 45-летний бухгалтер подделывал финансовые документы, указывая в них ложные сведения о якобы приобретенных товарах, предназначенных для нужд заведения. Таким образом он смог присвоить 738 тысяч рублей.
На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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