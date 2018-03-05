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17:56 (мск), источник: Клопс.ru

На штрафстоянке в Калининграде загорелись эвакуированные за нарушения ПДД машины

На штрафстоянке, расположенной на ул. Портовой в Калининграде, ночью на понедельник, 5 марта, загорелись автомобили, которые были эвакуированы за нарушение их водителями правил дорожного движения. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы происшествия.

Источник: Клопс.ru

По рассказам свидетелей, всего пострадало шесть машин. Среди них были и люксовые модели. Возгорания произошли в районе моторных отсеков.

На штрафстоянке подтвердили факт пожара и пояснили, что на месте работают следователи. Комментировать обстоятельства там отказались.

В пресс-службе полиции «Клопс» пояснили, что следственно-оперативная группа провела на месте все необходимые мероприятия.

«По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 167 ч. 2 (“Умышленные уничтожение или повреждение имущества”), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы», — прокомментировала изданию глава пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

В декабре 2017 года штрафстоянка в Калининграде переехала с ул. Космической на ул. Портовую. В это же время повысилась стоимость работ эвакуаторов.

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