На штрафстоянке в Калининграде загорелись эвакуированные за нарушения ПДД машины
На штрафстоянке, расположенной на ул. Портовой в Калининграде, ночью на понедельник, 5 марта, загорелись автомобили, которые были эвакуированы за нарушение их водителями правил дорожного движения. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы происшествия.
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