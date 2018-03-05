«Аммиачная паника»: какие последствия ждать Новокуйбышевцам после аварии на НЗМП

Сегодня, 5 марта, в холодильном отделении ООО «НЗМП» сработали датчики загазованности по аммиаку.

Технологический персонал установки оперативно в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации остановил холодильное отделение, перекрыл запорной арматурой поврежденный участок штуцера на трубопроводе. Спустя 23 минуты аварийная ситуация была локализована.

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Тем не менее, жители города до сих пор опасаются за свое здоровье. По словам Екатерины П. (имя изменено — прим. ред.), на протяжении всего дня у нее и ее коллег чешется голова. Девушки не сомневаются в том, что это последствия аварии на НЗМП, и теперь они боятся облысеть.

По словам председателя Центрального Совета «Российской Зеленой Лиги», кандидата биологических наук Сергея Симака, аммиак очень токсичное соединение, которое даже при средней концентрации вызывает поражение органов дыхательного тракта, легко проникает в кровь, вызывая общетоксические поражения.