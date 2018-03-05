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18:04 (мск), источник: Pro Город Самара

«Аммиачная паника»: какие последствия ждать Новокуйбышевцам после аварии на НЗМП

Кандидат биологических наук Сергей Симак рассказал: стоит ли бояться, и насколько опасна «аммиачная» экологическая катастрофа.

Сегодня, 5 марта, в холодильном отделении ООО «НЗМП» сработали датчики загазованности по аммиаку.
Технологический персонал установки оперативно в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации остановил холодильное отделение, перекрыл запорной арматурой поврежденный участок штуцера на трубопроводе. Спустя 23 минуты аварийная ситуация была локализована.

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Тем не менее, жители города до сих пор опасаются за свое здоровье. По словам Екатерины П. (имя изменено — прим. ред.), на протяжении всего дня у нее и ее коллег чешется голова. Девушки не сомневаются в том, что это последствия аварии на НЗМП, и теперь они боятся облысеть.

По словам председателя Центрального Совета «Российской Зеленой Лиги», кандидата биологических наук Сергея Симака, аммиак очень токсичное соединение, которое даже при средней концентрации вызывает поражение органов дыхательного тракта, легко проникает в кровь, вызывая общетоксические поражения.

 — При внешнем воздействии он может негативно воздействовать на кожные покровы, — Симптоматикой такого поражения может быть тошнота, кашель, удушение, потеря сознания. Такие выбросы опаснее всего для людей, которые относятся к группам риска: сердечники, гипертоники, аллергики — возможен смертельный исход. Что же касается опасений прекрасного пола, то я не думаю, что их волосам что-то угрожает. Это же не радиация. Маловероятно, что они могут облысеть. Скорее всего, кожа головы чешется из-за токсического воздействия, возможно отшелушивание, покраснение кожных покровов, но через незначительное время эти симптомы пройдут.

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