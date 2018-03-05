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5 марта, источник: Newtimes.kz

В Казахстане произошло землетрясение

Подземные толчки зафиксированы в 232 километрах от Алматы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Источник: Newtimes.kz

Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 5 марта в 19 час 23 мин 47 сек зарегистрировано землетрясение, эпеицентр которого расположен в 232 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана.

«Энергетический класс землетрясения составил 8.5. Магнитуда — MPV 4.0. Координаты эпицентра 42.53° с.ш. 79.60° в.д. Глубина подземных толчков — 20 км», — говорится в сообщении.

По данным сейсмологов, сведения об ощутимости нет.

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