В Казахстане произошло землетрясение
Подземные толчки зафиксированы в 232 километрах от Алматы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Подземные толчки зафиксированы в 232 километрах от Алматы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 5 марта в 19 час 23 мин 47 сек зарегистрировано землетрясение, эпеицентр которого расположен в 232 км на
«Энергетический класс землетрясения составил 8.5. Магнитуда — MPV 4.0. Координаты эпицентра 42.53° с.ш. 79.60° в.д. Глубина подземных толчков — 20 км», — говорится в сообщении.
По данным сейсмологов, сведения об ощутимости нет.
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