ТАСС: бывший замглавы ГСУ СКР по Москве Никандров признал вину в получении взятки

По его словам, это произойдет из-за того, что господин Никандров признал вину. При этом собеседник агентства добавил, что следствие не переквалифицировало обвинение на менее тяжкое.
Напомним, господин Никандров, а также руководитель управления собственной безопасности (УСБ) СКР Михаил Максименко и бывший замруководителя УСБ СКР Александр Ламонов были задержаны в июле 2016 года. Они были заподозрены в получении взятки в размере €500 тыс. от Захара Калашова (Шакро Молодого) за освобождение из-под ареста его соратника Андрея Кочуйкова (Итальянец). В начале февраля ФСБ завершила расследование уголовного дела в отношении Дениса Никандрова.
Как ранее сообщал «Ъ», Денис Никандров ведет переговоры о заключении досудебного соглашения с Генпрокуратурой. По данным источников «Ъ», за изменение ему меры пресечения и переквалификацию обвинения на более мягкую ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) он готов признать свое участие в криминальной сделке, дать показания против Михаила Максименко, а плюс к этому еще и уволиться из системы СКР.
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