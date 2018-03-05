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18:26 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

ТАСС: бывший замглавы ГСУ СКР по Москве Никандров признал вину в получении взятки

Уголовное дело в отношении бывшего первого замначальника ГСУ СКР по Москве Дениса Никандрова, обвиняемого в получении крупной взятки, будет рассмотрено в особом порядке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, это произойдет из-за того, что господин Никандров признал вину. При этом собеседник агентства добавил, что следствие не переквалифицировало обвинение на менее тяжкое.

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Напомним, господин Никандров, а также руководитель управления собственной безопасности (УСБ) СКР Михаил Максименко и бывший замруководителя УСБ СКР Александр Ламонов были задержаны в июле 2016 года. Они были заподозрены в получении взятки в размере €500 тыс. от Захара Калашова (Шакро Молодого) за освобождение из-под ареста его соратника Андрея Кочуйкова (Итальянец). В начале февраля ФСБ завершила расследование уголовного дела в отношении Дениса Никандрова.

Как ранее сообщал «Ъ», Денис Никандров ведет переговоры о заключении досудебного соглашения с Генпрокуратурой. По данным источников «Ъ», за изменение ему меры пресечения и переквалификацию обвинения на более мягкую ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) он готов признать свое участие в криминальной сделке, дать показания против Михаила Максименко, а плюс к этому еще и уволиться из системы СКР.

Адвокаты Шакро Молодого добиваются его оправдания
Во время загрузки произошла ошибка.
20 февраля© Ньюстюб
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