ТАСС: бывший замглавы ГСУ СКР по Москве Никандров признал вину в получении взятки

Источник: РИА "Новости"

По его словам, это произойдет из-за того, что господин Никандров признал вину. При этом собеседник агентства добавил, что следствие не переквалифицировало обвинение на менее тяжкое.

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Напомним, господин Никандров, а также руководитель управления собственной безопасности (УСБ) СКР Михаил Максименко и бывший замруководителя УСБ СКР Александр Ламонов были задержаны в июле 2016 года. Они были заподозрены в получении взятки в размере €500 тыс. от Захара Калашова (Шакро Молодого) за освобождение из-под ареста его соратника Андрея Кочуйкова (Итальянец). В начале февраля ФСБ завершила расследование уголовного дела в отношении Дениса Никандрова.