Спасатели обнаружили трех человек, пропавших в заброшенной шахте на Урале

«В шахте обнаружены трое ранее пропавших человек. Они живы, их осматривают врачи», — сказал собеседник агентства.

Ранее в экстренных службах ТАСС сообщили, что, по предварительным данным, три человека спустились в заброшенную шахту Североуральского бокситового рудника в населенном пункте Калья, после этого спасатели организовали их поиск.