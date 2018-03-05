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5 марта, источник: ТАСС

Спасатели обнаружили трех человек, пропавших в заброшенной шахте на Урале

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Спасатели обнаружили живыми трех человек, пропавших в заброшенной шахте Североуральского бокситового рудника в поселке Калья в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Источник: РИА "Новости"

«В шахте обнаружены трое ранее пропавших человек. Они живы, их осматривают врачи», — сказал собеседник агентства.

Ранее в экстренных службах ТАСС сообщили, что, по предварительным данным, три человека спустились в заброшенную шахту Североуральского бокситового рудника в населенном пункте Калья, после этого спасатели организовали их поиск.

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