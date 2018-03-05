Спасатели обнаружили трех человек, пропавших в заброшенной шахте на Урале
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Спасатели обнаружили живыми трех человек, пропавших в заброшенной шахте Североуральского бокситового рудника в поселке Калья в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.