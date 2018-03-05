Поисковая операция в Североуральском городском округе завершена

Источник: РИА "Новости"

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС России по Свердловской области.

Ранее сегодня в ведомство поступила информация, что ориентировочно 3 марта в эту шахту несанкционированно спустились трое мужчин и до настоящего времени не вернулись.