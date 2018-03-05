Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: РФ готова к реваншу — у Путина есть «убийцы» ПРО США
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
Энрике Иглесиас показал трогательное видео с одним из близнецов
В римском метро нашли дом военачальника II века
Эмма Уотсон и Холли Берри блистали на вечеринке Vanity Fair
«Хрусталев, машину!». Как умирал Иосиф СталинСемь фактов о последних днях и часах жизни вождя.
«РФ ушла на три поколения»: Кедми об изумлении США от слов Путина
Китай прокомментировал послание Путина
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
СМИ: Орбакайте сообщила о состоянии здоровья Пугачевой
Беременная Миддлтон представила модный цвет весны
Ренату Литвинову перепутали с Эвелиной Хромченко
Эмма Уотсон и Холли Берри блистали на вечеринке Vanity Fair
Поедание сердец оказалось эффективным средством от атеросклероза
Добавленный сахар: 4 беды
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Фоторепортажи
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
5 марта, источник: Nakanune.ru

Поисковая операция в Североуральском городском округе завершена

Спасатели завершили поисковую операцию в неэксплуатируемой шахте города Североуральска.

Источник: РИА "Новости"

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС России по Свердловской области.

Ранее сегодня в ведомство поступила информация, что ориентировочно 3 марта в эту шахту несанкционированно спустились трое мужчин и до настоящего времени не вернулись.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, в ходе поисков за четыре часа были обследованы 15 км горных выработок, однако людей не было обнаружено. В поисках были задействованы 19 человек, среди которых — 12 горноспасателей и 7 сотрудников Североуральского бокситового рудника.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Визит Путина на Средний Урал: президент посетит Нижний Тагил и Екатеринбург
Пенс пригрозил скорым выходом США из иранской ядерной сделки
Как выглядит самая красивая девушка России. Фото
В Британии неизвестным веществом отравлен экс-полковник ГРУ
Медведева прокомментировала возможный отъезд из России
Видео дня. Как замерзают морские волны
Большой десантный корабль ВМФ РФ вошел в Средиземное море
Рыбка рассказала о записях разговоров Дерипаски про выборы в США
Спорт
Медведева уходит от тренера: это провокация или просто глупость? Двукратная чемпионка мира и ее тренер Этери Тутберидзе опровергли информацию о разногласиях
Авто
Назван лучший автомобиль в Европе Лучшим автомобилем в Европе в 2018 году стал кроссовер Volvo XC40
Hi-Tech
В России появился смартфон в честь Путина (фото) Известная компания выпустила эксклюзивную модель iPhone и предложила 6 названий для новой российской ракеты
Кино
Назван худший актер 2017 года По традиции за день до награждения лауреатов премии «Оскар» были названы победители антипремии «Золотая малина»
Недвижимость
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Хостел в доме снижает стоимость недвижимости
Леди
«Оскар-2018»: лучшие платья церемонии Вручение наград американской киноакадемии прошло в 90-й раз
Дети
Светлана Лобода ждет второго ребенка По данным журналистов, певица забеременела от популярного немецкого музыканта
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь