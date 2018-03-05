Поисковая операция в Североуральском городском округе завершена
Спасатели завершили поисковую операцию в неэксплуатируемой шахте города Североуральска.
Спасатели завершили поисковую операцию в неэксплуатируемой шахте города Североуральска.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Ранее сегодня в ведомство поступила информация, что ориентировочно 3 марта в эту шахту несанкционированно спустились трое мужчин и до настоящего времени не вернулись.
По информации
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