Крупный пожар на складах тушат в Алматы

5 марта в 20:04 часов на пульт «101» ДЧС поступило сообщение о горении складского помещения по адресу: Алатауский район, микрорайон Теректы, улица Таусамалы, 21. Пожарные расчеты на месте, производят тушение пожара.

«На месте пожара организован штаб, для борьбы с огнем было развернуто 3 боевых участка, рассредоточенных по периметру здания. В ликвидации пожара задействовано: 90 человек личного состава и 25 единиц техники. Локализации пока нет», — сказала официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.