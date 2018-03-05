Крупный пожар на складах тушат в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Крупный пожар случился в Алматы, идет тушение, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Крупный пожар случился в Алматы, идет тушение, передает корреспондент МИА «Казинформ».
5 марта в 20:04 часов на пульт «101» ДЧС поступило сообщение о горении складского помещения по адресу: Алатауский район, микрорайон Теректы, улица Таусамалы, 21. Пожарные расчеты на месте, производят тушение пожара.
«На месте пожара организован штаб, для борьбы с огнем было развернуто 3 боевых участка, рассредоточенных по периметру здания. В ликвидации пожара задействовано: 90 человек личного состава и 25 единиц техники. Локализации пока нет», — сказала официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.