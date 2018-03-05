Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Башаров с дочерью, Тарасова и Бикович на премьере фильма
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
Энрике Иглесиас показал трогательное видео с одним из близнецов
В римском метро нашли дом военачальника II века
Лучшие бьюти-образы церемонии «Оскар-2018»
«Хрусталев, машину!». Как умирал Иосиф СталинСемь фактов о последних днях и часах жизни вождя.
«РФ ушла на три поколения»: Кедми об изумлении США от слов Путина
Китай прокомментировал послание Путина
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
СМИ: Семенович в прозрачной юбке показала несовершенства фигуры
Германия пошлет РФ сигнал о серьезных последствиях
Ренату Литвинову перепутали с Эвелиной Хромченко
Эмма Уотсон и Холли Берри блистали на вечеринке Vanity Fair
Прибавка к зарплате улучшает здоровье
Долгая депрессия меняет мозг
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
5 признаков дома будущего
Фоторепортажи
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
5 марта, источник: Газета.Ру

Рыбка рассказала о тайных записях разговоров Дерипаски про выборы в США

Журналисты The New York Times и CNN пообщались с находящейся в тюрьме в Таиланде Анастасией Вашукевич, более известной как Настя Рыбка, которая обратилась с просьбой о предоставлении политического убежища в США.

По словам Вашукевич, она записывала разговоры между бизнесменом Олегом Дерипаской и его соратниками. Она утверждает, что имеет от 16 до 18 часов аудиозаписей, в которых речь идет и о выборах президента США в 2016 году.

Читайте также
Алекс Лесли попросил у США политическое убежище, пишут СМИ

«Они обсуждали выборы. У Дерипаски был план по выборам», — сказала Вашукевич.

Некоторые из этих разговоров были с тремя людьми, которые говорили на английском и, по ее мнению, являются американцами. Она добавила, что не может рассказать всего. Вашукевич заметила, что речь идет не только о ней, но и о многих людях в других странах.

Ранее сообщалось, что американское посольство в Минске не сможет удовлетворить просьбу Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка, о предоставлении убежища в США.

«Специальный репортаж»: Нары для Лесли
Во время загрузки произошла ошибка.
5 марта© Ньюстюб
15 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Шапошников принес Собчак извинения за нападение стажера Мосгордумы
Названа причина смерти капитана «Фиорентины» Астори
Пенс пригрозил скорым выходом США из иранской ядерной сделки
Как выглядит самая красивая девушка России. Фото
В Британии неизвестным веществом отравлен экс-полковник ГРУ
Медведева прокомментировала возможный отъезд из России
Видео дня. Как замерзают морские волны
Большой десантный корабль ВМФ РФ вошел в Средиземное море
Спорт
Медведева уходит от тренера: это провокация или просто глупость? Двукратная чемпионка мира и ее тренер Этери Тутберидзе опровергли информацию о разногласиях
Авто
Назван лучший автомобиль в Европе Лучшим автомобилем в Европе в 2018 году стал кроссовер Volvo XC40
Hi-Tech
В России появился смартфон в честь Путина (фото) Известная компания выпустила эксклюзивную модель iPhone и предложила 6 названий для новой российской ракеты
Кино
Назван худший актер 2017 года По традиции за день до награждения лауреатов премии «Оскар» были названы победители антипремии «Золотая малина»
Недвижимость
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Названы сроки переезда Минкомсвязи в «Москва-Сити»
В Москве появился первый собственник жилья по реновации
Леди
«Оскар-2018»: лучшие платья церемонии Вручение наград американской киноакадемии прошло в 90-й раз
Дети
Светлана Лобода ждет второго ребенка По данным журналистов, певица забеременела от популярного немецкого музыканта
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь