Рыбка рассказала о тайных записях разговоров Дерипаски про выборы в США

По словам Вашукевич, она записывала разговоры между бизнесменом Олегом Дерипаской и его соратниками. Она утверждает, что имеет от 16 до 18 часов аудиозаписей, в которых речь идет и о выборах президента США в 2016 году.

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«Они обсуждали выборы. У Дерипаски был план по выборам», — сказала Вашукевич.

Некоторые из этих разговоров были с тремя людьми, которые говорили на английском и, по ее мнению, являются американцами. Она добавила, что не может рассказать всего. Вашукевич заметила, что речь идет не только о ней, но и о многих людях в других странах.