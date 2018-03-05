Рыбка рассказала о тайных записях разговоров Дерипаски про выборы в США

По словам Вашукевич, она записывала разговоры между бизнесменом Олегом Дерипаской и его соратниками. Она утверждает, что имеет от 16 до 18 часов аудиозаписей, в которых речь идет и о выборах президента США в 2016 году.
«Они обсуждали выборы. У Дерипаски был план по выборам», — сказала Вашукевич.
Некоторые из этих разговоров были с тремя людьми, которые говорили на английском и, по ее мнению, являются американцами. Она добавила, что не может рассказать всего. Вашукевич заметила, что речь идет не только о ней, но и о многих людях в других странах.
Ранее сообщалось, что американское посольство в Минске не сможет удовлетворить просьбу Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка, о предоставлении убежища в США.
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