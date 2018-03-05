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5 марта, источник: Коммерсантъ-Online

Известный шпион отравился на шопинге

Осужденный в России за госизмену попал в британскую больницу.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

66-летний Сергей Скрипаль, экс-полковник ГРУ, шпионивший на британскую разведку, и его 30-летняя спутница оказались в реанимации после посещения торгового центра в городе Солсбери, где они проживали. Полиция подозревает, что они были отравлены неизвестным веществом.

Инцидент, в результате которого в больнице оказались Сергей Скрипаль и его знакомая, произошел в воскресенье днем в торговом центре Maltings, куда они отправились за покупками. Посетителям, которым внезапно стало плохо, вызвали «скорую», доставившую их в больницу.

Врачи выяснили, что оба пострадали от воздействия неизвестного токсичного вещества.

После результатов первых анализов в торговый центр были направлены сотрудники спецслужб, которые, переодевшись в специальные защитные костюмы, провели дезактивацию помещения, где находились господин Скрипаль и его знакомая. Аналогичные мероприятия были проведены дома у бывшего шпиона и в самой больнице. Причем на сайте медицинского учреждения было размещено сообщение, призывающее жителей города обращаться в больницу только в экстренных случаях.

Причина отравления пока не установлена.

Дезактивацию, проведенную по ряду адресов, местные власти объяснили стандартными процедурами, полагая, что другим жителям Солсбери опасность вряд ли угрожает.

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Полковник Сергей Скрипаль до 1999 года служил в ГРУ Генштаба России. Он был задержан в 2004 году по обвинению в шпионаже (ст. 275 УК) на британскую разведку Mi-6. По данным ФСБ, он получил $100 тыс. от сотрудников разведки, которым в течение нескольких лет передавал данные на агентов российской спецслужбы. В 2006 году на закрытом для СМИ процессе Московский окружной военный суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, лишив звания и госнаград. Впрочем, через 4 года Скрипаль был помилован указом тогдашнего президента Дмитрия Медведева и вместе с другими осужденными обменен на агентов СВР, в том числе Анну Чапман, арестованных по обвинению в шпионаже в США.

После этого Сергей Скрипаль, получивший убежище у британских властей, жил в небольшом городке Солсбери на юго-востоке графства Уилтшир в Великобритании.

Николай Сергеев.

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