Известный шпион отравился на шопинге
Осужденный в России за госизмену попал в британскую больницу.
Осужденный в России за госизмену попал в британскую больницу.
66-летний Сергей Скрипаль,
Инцидент, в результате которого в больнице оказались Сергей Скрипаль и его знакомая, произошел в воскресенье днем в торговом центре Maltings, куда они отправились за покупками. Посетителям, которым внезапно стало плохо, вызвали «скорую», доставившую их в больницу.
После результатов первых анализов в торговый центр были направлены сотрудники спецслужб, которые, переодевшись в специальные защитные костюмы, провели дезактивацию помещения, где находились господин Скрипаль и его знакомая. Аналогичные мероприятия были проведены дома у бывшего шпиона и в самой больнице. Причем на сайте медицинского учреждения было размещено сообщение, призывающее жителей города обращаться в больницу только в экстренных случаях.
Дезактивацию, проведенную по ряду адресов, местные власти объяснили стандартными процедурами, полагая, что другим жителям Солсбери опасность вряд ли угрожает.
Полковник Сергей Скрипаль до 1999 года служил в ГРУ Генштаба России. Он был задержан в 2004 году по обвинению в шпионаже (ст. 275 УК) на британскую разведку Mi-6. По данным ФСБ, он получил $100 тыс. от сотрудников разведки, которым в течение нескольких лет передавал данные на агентов российской спецслужбы. В 2006 году на закрытом для СМИ процессе Московский окружной военный суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, лишив звания и госнаград. Впрочем, через 4 года Скрипаль был помилован указом тогдашнего президента Дмитрия Медведева и вместе с другими осужденными обменен на агентов СВР, в том числе Анну Чапман, арестованных по обвинению в шпионаже в США.
После этого Сергей Скрипаль, получивший убежище у британских властей, жил в небольшом городке Солсбери на
Николай Сергеев.
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