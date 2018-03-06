Жителя Новых Анен приговорили к 21 году тюрьмы за совращение двух несовершеннолетних сестер

21 год в тюрьме проведет житель Новых Анен, в течении двух лет насиловавший двух несовершеннолетних сестёр, передает Canal 3.

10-ти и 13-ти летних девочек из малообеспеченной семьи Левобережья он перевез к себе, и всё это время подвергал извращённым пыткам. Мало того, издевательства он снимал на видео в кошмарных подробностях.