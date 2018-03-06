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01:01 (мск), источник: Publika.md

Жителя Новых Анен приговорили к 21 году тюрьмы за совращение двух несовершеннолетних сестер

21 год в тюрьме проведет житель Новых Анен, в течении двух лет насиловавший двух несовершеннолетних сестёр, передает Canal 3.

21 год в тюрьме проведет житель Новых Анен, в течении двух лет насиловавший двух несовершеннолетних сестёр, передает Canal 3.

10-ти и 13-ти летних девочек из малообеспеченной семьи Левобережья он перевез к себе, и всё это время подвергал извращённым пыткам. Мало того, издевательства он снимал на видео в кошмарных подробностях.

Делом занимались прокуроры по особым делам и орг-преступности. Приговором в отношении 49-ти летнего педофила они недовольны — просят пожизненного срока и готовят обращение в вышестоящую инстанцию.

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