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03:51 (мск), источник: ДЕЙТА

Шесть лет жизни отдаст приморец за мизерную сумму

Десять тепловозных аккумуляторов исчезли из тепловоза, прибывшего в ремонт в Приморье из города Комсомольска-на-Амуре, об этом DEITA. RU сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Причину исчезновения установили достаточно быстро — их украл 26-летний неработающий, ранее судимый житель Черниговского района Приморского края. После задержания он признался, что сдал их в пункт приема металла за 18 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды.

Отмечается, что мужчина нанес ущерб предприятию на сумму более 500 тысяч рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело, предприимчивому приморцу грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что Пять лет жизни за бесценок отдаст житель Владивостока.

Таисия Масина.

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