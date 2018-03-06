В Приморье из горящей квартиры огнеборцы спасли двух человек
Сильное задымление наблюдалось в подъезде с 3-го по 5-й этаж.
Сильное задымление наблюдалось в подъезде с 3-го по 5-й этаж.
В Приморье из горящей квартиры огнеборцы спасли двух человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Ночью 5 марта в 23.48 на пульт
Пожарные установили, что в горящей квартире очагом возгорания являлись диван, кресло и постельные принадлежности. В одной из комнат находись люди, которых брандмейстеры вывели на свежий воздух. Медицинская помощь спасённым не потребовалась.
В 00.41 пожар был полностью ликвидирован. Огню противостояли 6 человек личного состава и 3 единицы техники.
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