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03:18 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье из горящей квартиры огнеборцы спасли двух человек

Сильное задымление наблюдалось в подъезде с 3-го по 5-й этаж.

В Приморье из горящей квартиры огнеборцы спасли двух человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Ночью 5 марта в 23.48 на пульт пожарно-спасательной службы Дальнегорска поступило сообщение о пожаре в квартире многоэтажного дома по улице Набережная.

Через 10 минут на место происшествия прибыли огнеборцы и приступили к тушению. Сильное задымление наблюдалось в подъезде с 3-го по 5-й этаж, в связи с чем было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы.

Пожарные установили, что в горящей квартире очагом возгорания являлись диван, кресло и постельные принадлежности. В одной из комнат находись люди, которых брандмейстеры вывели на свежий воздух. Медицинская помощь спасённым не потребовалась.

В 00.41 пожар был полностью ликвидирован. Огню противостояли 6 человек личного состава и 3 единицы техники.

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