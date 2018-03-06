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03:27 (мск), источник: VLADNEWS

Смертельное лобовое ДТП в Приморье закончилось уголовным делом

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По факту смертельного ДТП в Приморье возбуждено уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Транспортное происшествие произошло в Партизанском районе на Лазовском перевале. На место происшествия незамедлительно выехал экипаж ДПС, скорая медицинская помощь, МЧС и следственно-оперативная группа межмуниципального отдела полиции.

Установлено, что 45-летний водитель микроавтобуса Toyota Hiace в районе 95 км автодороги «Находка Лазо Ольга Кавалерово», двигаясь из села Лазо в направлении Находки, при входе в правый поворот, не учел состояние дорожного покрытия, не выбрал безопасную для движения скорость, не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем Toyota Vitz.

В результате транспортного происшествия погибли два пассажира малолитражки — женщина в возрасте 40 лет и 63-летний мужчина. Пассажирка микроавтобуса госпитализирована с травмами.

В отношении водителя автомобиля Toyota Hiace было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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