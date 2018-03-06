Смертельное лобовое ДТП в Приморье закончилось уголовным делом

Установлено, что 45-летний водитель микроавтобуса Toyota Hiace в районе 95 км автодороги «Находка Лазо Ольга Кавалерово», двигаясь из села Лазо в направлении Находки, при входе в правый поворот, не учел состояние дорожного покрытия, не выбрал безопасную для движения скорость, не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем Toyota Vitz.