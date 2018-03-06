Смертельное лобовое ДТП в Приморье закончилось уголовным делом
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
По факту смертельного ДТП в Приморье возбуждено уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
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В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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