Четыре человека пострадали в столкновении автомобилей в Бердске
«Тойота Авенсис» и «Шевроле Нива» столкнулись на пересечении улиц Спортивная и Ленина.
«Тойота Авенсис» и «Шевроле Нива» столкнулись на пересечении улиц Спортивная и Ленина.
«Тойота Авенсис» и «Шевроле Нива» столкнулись на пересечении улиц Спортивная и Ленина в понедельник, 5 марта. В ДТП пострадали четыре человека, сообщает автомобильный паблик АвтоБердск.
— «Тойота» ехала по улице Ленина на зелёный сигнал светофора и врезалась в «Ниву», ехавшую по улице Спортивная. Травмы получили оба водителя и две несовершеннолетних девочки двенадцати и шестнадцати лет, находившиеся в иномарке, — сообщают очевидцы.
Кстати, за рулем автомобиля «Тойота» была мать пострадавших детей.
Приехавшие на место аварии медики перебинтовали голову водителю отечественного внедорожника, осмотрели пострадавших в «Тойоте». Всех четверых госпитализировали.
Сообщается, что сотрудники ГИБДД прибыли на место ДТП через 30 минут после случившегося. Экипаж получил сообщение об аварии, находясь в Первомайском районе — ДТП в Бердске совпало с пересменкой.
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