Четыре человека пострадали в столкновении автомобилей в Бердске

«Тойота Авенсис» и «Шевроле Нива» столкнулись на пересечении улиц Спортивная и Ленина в понедельник, 5 марта. В ДТП пострадали четыре человека, сообщает автомобильный паблик АвтоБердск.

— «Тойота» ехала по улице Ленина на зелёный сигнал светофора и врезалась в «Ниву», ехавшую по улице Спортивная. Травмы получили оба водителя и две несовершеннолетних девочки двенадцати и шестнадцати лет, находившиеся в иномарке, — сообщают очевидцы.

Кстати, за рулем автомобиля «Тойота» была мать пострадавших детей.

Приехавшие на место аварии медики перебинтовали голову водителю отечественного внедорожника, осмотрели пострадавших в «Тойоте». Всех четверых госпитализировали.