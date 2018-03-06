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06:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Четыре человека пострадали в столкновении автомобилей в Бердске

«Тойота Авенсис» и «Шевроле Нива» столкнулись на пересечении улиц Спортивная и Ленина.

«Тойота Авенсис» и «Шевроле Нива» столкнулись на пересечении улиц Спортивная и Ленина в понедельник, 5 марта. В ДТП пострадали четыре человека, сообщает автомобильный паблик АвтоБердск.

— «Тойота» ехала по улице Ленина на зелёный сигнал светофора и врезалась в «Ниву», ехавшую по улице Спортивная. Травмы получили оба водителя и две несовершеннолетних девочки двенадцати и шестнадцати лет, находившиеся в иномарке, — сообщают очевидцы.

Кстати, за рулем автомобиля «Тойота» была мать пострадавших детей.

Приехавшие на место аварии медики перебинтовали голову водителю отечественного внедорожника, осмотрели пострадавших в «Тойоте». Всех четверых госпитализировали.

Сообщается, что сотрудники ГИБДД прибыли на место ДТП через 30 минут после случившегося. Экипаж получил сообщение об аварии, находясь в Первомайском районе — ДТП в Бердске совпало с пересменкой.

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