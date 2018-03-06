Комсомольчанин с пистолетом напал на местного жителя в подъезде

О том, что неизвестный напал на жителя многоквартирного дома по улице Вокзальной и угрожает его жизни, полицейские узнали благодаря анонимному сообщению. Правоохранители задержали 39-летнего комсомольчанина и доставили в отдел. В ходе осмотра сумки мужчины сотрудники следственно-оперативной группы изъяли предмет, внешне схожий с огнестрельным оружием, и пневматический пистолет.

Экспертиза установила, что при себе у налётчика был гладкоствольный среднествольный огнестрельный обрез охотничьего оружия двадцатого калибра ИЖ-К. На допросе задержанный объяснил, что нашёл обрез в лесополосе в районе посёлка Снежного, лицензии на оружие у него нет. Пневматический пистолет злоумышленник купил в магазине.