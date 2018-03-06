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05:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровске при пожаре в частном доме погиб мужчина

Он скончался в карете скорой помощи.

Источник: Комсомольская правда

В дальневосточной столице накануне поздним вечером загорелся частный жилой дом на улице Алтайской. В момент возгорания там находились два пенсионера, один из которых скончался. Женщина самостоятельно смогла выбраться, а вот мужчина находился в деревянной постройке до приезда спасателей.

— Пожарные вынесли его из горящего дома и передали медикам, но спасти его жизнь не удалось. Мужчина скончался в машине скорой помощи по пути в больницу, — рассказала корреспонденту «КП» в Хабаровске Екатерина Потворова, руководитель пресс — службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь ночью. В тушении принимали участие 20 человек личного состава и 6 единиц техники. Сейчас сотрудникам госпожарнадзора предстоит выяснить причину и виновного в случившемся. А правоохранители проверят нет ли в пожаре криминальной подоплеки.

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