В Хабаровске при пожаре в частном доме погиб мужчина

Источник: Комсомольская правда

В дальневосточной столице накануне поздним вечером загорелся частный жилой дом на улице Алтайской. В момент возгорания там находились два пенсионера, один из которых скончался. Женщина самостоятельно смогла выбраться, а вот мужчина находился в деревянной постройке до приезда спасателей.

— Пожарные вынесли его из горящего дома и передали медикам, но спасти его жизнь не удалось. Мужчина скончался в машине скорой помощи по пути в больницу, — рассказала корреспонденту «КП» в Хабаровске Екатерина Потворова, руководитель пресс — службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.