Автомобили во Владивостоке становятся жертвами людей
Прошлой ночью во Владивостоке жертвой нападения стал еще один автомобиль, сообщает DEITA. RU.
Прошлой ночью во Владивостоке жертвой нападения стал еще один автомобиль, сообщает DEITA. RU.
Боковые стекла минивэна, припаркованного на улице Ульяновской, разбиты тупым преметом, повреждения также имеются на корпусе авто.
Напомним, ранее группе нетрезвых и агрессивно настроенных молодых людей
Не исключено, что и свежая проделка — также дело рук вышеуказанной группировки молодых пьяниц.
Василий Кучин.
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