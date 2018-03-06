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04:44 (мск), источник: ДЕЙТА

Автомобили во Владивостоке становятся жертвами людей

Прошлой ночью во Владивостоке жертвой нападения стал еще один автомобиль, сообщает DEITA. RU.

Боковые стекла минивэна, припаркованного на улице Ульяновской, разбиты тупым преметом, повреждения также имеются на корпусе авто.

Напомним, ранее группе нетрезвых и агрессивно настроенных молодых людей чем-то не угодил чужой автомобиль, припаркованный в центре Владивостока. На глазах многочисленных прохожих один из них стал наносить удары ногами по кузову авто. Подошедшему вскоре хозяину машины тоже едва не досталось.

Не исключено, что и свежая проделка — также дело рук вышеуказанной группировки молодых пьяниц.

Василий Кучин.

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