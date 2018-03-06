Автомобили во Владивостоке становятся жертвами людей

Напомним, ранее группе нетрезвых и агрессивно настроенных молодых людей чем-то не угодил чужой автомобиль, припаркованный в центре Владивостока. На глазах многочисленных прохожих один из них стал наносить удары ногами по кузову авто. Подошедшему вскоре хозяину машины тоже едва не досталось.