В Красноярском крае загорелся магазин стройматериалов
Магазин стройматериалов загорелся в городе Канск Красноярского края, пострадавших нет, сообщает краевой портал оперативной информации 112. «Канск, Парижской Коммуны 50, загорание магазина строительных материалов “Мальва”, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
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