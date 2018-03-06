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04:41 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярском крае загорелся магазин стройматериалов

Магазин стройматериалов загорелся в городе Канск Красноярского края, пострадавших нет, сообщает краевой портал оперативной информации 112. «Канск, Парижской Коммуны 50, загорание магазина строительных материалов “Мальва”, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 6 мар — РИА Новости. Магазин стройматериалов загорелся в городе Канск Красноярского края, пострадавших нет, сообщает краевой портал оперативной информации 112.

«Канск, Парижской Коммуны 50, загорание магазина строительных материалов “Мальва”, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Информация о площади пожара и тушении уточняется.

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