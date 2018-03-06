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05:47 (мск), источник: НИА Красноярск

В центре Красноярска сгорел грузовик

Накануне в 22:53 вечера в Центральном районе Красноярска загорелся грузовик.

Как сообщили в краевом ГУ МЧС, огонь потушили в 23:16. Машина выгорела полностью. Возгорание ликвидировали 9 спасателей и 2 спецмашины.

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