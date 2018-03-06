В центре Красноярска сгорел грузовик
Накануне в 22:53 вечера в Центральном районе Красноярска загорелся грузовик.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Накануне в 22:53 вечера в Центральном районе Красноярска загорелся грузовик.
Как сообщили в краевом ГУ МЧС, огонь потушили в 23:16. Машина выгорела полностью. Возгорание ликвидировали 9 спасателей и 2 спецмашины.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.