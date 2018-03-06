Приморец за считанные минуты лишился своего «Мерседеса»
Пламя охватило переднюю часть элитного внедорожника.
Пламя охватило переднюю часть элитного внедорожника.
В Приморском крае произошло два серьёзных пожара, сообщает РИА «Восток-Медиа». В одном из них пострадал дорогой внедорожник.
Минувшим вечером в Партизанске произошёл очередной автомобильный пожар. На улице Аллилуева загорелся внедорожник
Стоит отметить, что происшествие не на шутку перепугало местных жителей. Дело в том, что полыхавший гараж располагался прямо за школой № 76. Поэтому многие очевидцы решили, что горит именно образовательное учреждение.
С началом весны в Приморье то и дело происходят крупные пожары. РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в минувшие выходные в Находке сгорела квартира. Во время этого происшествия пострадали два человека. Ещё одним возгоранием отметился Владивосток — там пламя вспыхнуло в
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