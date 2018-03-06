Приморец за считанные минуты лишился своего «Мерседеса»

В Приморском крае произошло два серьёзных пожара, сообщает РИА «Восток-Медиа». В одном из них пострадал дорогой внедорожник.

Минувшим вечером в Партизанске произошёл очередной автомобильный пожар. На улице Аллилуева загорелся внедорожник Mercedes-Benz ML320, припаркованный возле продуктового магазина «Богиня». Пламя вспыхнуло около половины восьмого вечера. Как сообщили в пресс-службе приморского управления МЧС, сначала огонь охватил всю переднюю часть джипа — моторный отсек, приборную панель, салон и колёса. Пожарные быстро прибыли на место происшествия, и за десять минут справились с возгоранием. Машина серьёзно пострадала. Неизвестно, получится ли её восстановить.

Ещё одним происшествием отметился пригород Владивостока. В посёлке Трудовое, на улице Лермонтова, загорелся гараж. Пожарным сообщили о происшествии в 18:26. Они быстро прибыли на место происшествия, но к этому времени пламя уже распространилось на 18 квадратных метров. На то, чтобы справиться с огнём, работникам МЧС потребовалось полчаса. Пострадавшиз в результате ЧП не было.

Стоит отметить, что происшествие не на шутку перепугало местных жителей. Дело в том, что полыхавший гараж располагался прямо за школой № 76. Поэтому многие очевидцы решили, что горит именно образовательное учреждение.