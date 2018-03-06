Усольчанин ограбил коллекционера монет

Как сообщает 5 марта 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, аферист под видом покупателя пришёл к коллекционеру, и тот продемонстрировал ему пять монет. Злоумышленник рассказал продавцу, что хочет найти информацию о приобретаемых экземплярах в Интернете, но телефон с выходом в сеть якобы оставил в машине. Нумизмат передал монеты лжепокупателю, и тот скрылся в неизвестном направлении.
Полицейские задержали подозреваемого, который уже успел продать похищенное, но монеты уже изъяты. В ближайшее время их передадут законному владельцу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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