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05:27 (мск), источник: Baikal-info.ru

Усольчанин ограбил коллекционера монет

В Усолье-Сибирском 39-летний ранее судимый местный житель обманом похитил у местного коллекционера серебряные монеты стоимостью 15 тыс. рублей.

Как сообщает 5 марта 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, аферист под видом покупателя пришёл к коллекционеру, и тот продемонстрировал ему пять монет. Злоумышленник рассказал продавцу, что хочет найти информацию о приобретаемых экземплярах в Интернете, но телефон с выходом в сеть якобы оставил в машине. Нумизмат передал монеты лжепокупателю, и тот скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские задержали подозреваемого, который уже успел продать похищенное, но монеты уже изъяты. В ближайшее время их передадут законному владельцу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

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