В массовом отравлении красноярских кадетов обвинили сотрудника кухни
У работника нашли норовирусную инфекцию.
У работника нашли норовирусную инфекцию.
Сотрудники краевого управления Роспотребнадзора выяснили причины массового отравления воспитанников Красноярского кадетского корпуса им. Александра Лебедя. Источником инфекции стал сотрудник
«У работника по результатам лабораторных исследований обнаружена РНК норовирусов. За выявленные нарушения возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении юридического лица и должностных лиц», — говорится в сообщении.
Но следственный комитет приводит другие данные. Уголовное дело возбуждено по факту отравления 45 воспитанников кадетского корпуса.
Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что проверку начала краевая прокуратура. Сотрудники ведомства проверяют, как руководство учебного заведения и подрядчик, занимавшийся питанием воспитанников корпуса, соблюдали требования
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