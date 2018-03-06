В массовом отравлении красноярских кадетов обвинили сотрудника кухни

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Сотрудники краевого управления Роспотребнадзора выяснили причины массового отравления воспитанников Красноярского кадетского корпуса им. Александра Лебедя. Источником инфекции стал сотрудник школы-интерната, который «осуществлял порционирование блюд и сервировку столов».

«У работника по результатам лабораторных исследований обнаружена РНК норовирусов. За выявленные нарушения возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении юридического лица и должностных лиц», — говорится в сообщении.

В кадетском корпусе провели комплекс противоэпидемических мероприятий. По состоянию на 6 марта новых случаев норовирусной инфекции не зарегистрировано. Всего, по данным Роспотребнадзора, выявлено 25 пострадавших.

Но следственный комитет приводит другие данные. Уголовное дело возбуждено по факту отравления 45 воспитанников кадетского корпуса.