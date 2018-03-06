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05:59 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В массовом отравлении красноярских кадетов обвинили сотрудника кухни

У работника нашли норовирусную инфекцию.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Сотрудники краевого управления Роспотребнадзора выяснили причины массового отравления воспитанников Красноярского кадетского корпуса им. Александра Лебедя. Источником инфекции стал сотрудник школы-интерната, который «осуществлял порционирование блюд и сервировку столов».

«У работника по результатам лабораторных исследований обнаружена РНК норовирусов. За выявленные нарушения возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении юридического лица и должностных лиц», — говорится в сообщении.

В кадетском корпусе провели комплекс противоэпидемических мероприятий. По состоянию на 6 марта новых случаев норовирусной инфекции не зарегистрировано. Всего, по данным Роспотребнадзора, выявлено 25 пострадавших.

Но следственный комитет приводит другие данные. Уголовное дело возбуждено по факту отравления 45 воспитанников кадетского корпуса.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что проверку начала краевая прокуратура. Сотрудники ведомства проверяют, как руководство учебного заведения и подрядчик, занимавшийся питанием воспитанников корпуса, соблюдали требования санитарно-эпидемиологического законодательства.

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