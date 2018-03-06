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07:56 (мск), источник: Восток Медиа

За сбыт наркотика хабаровчанин отправится в колонию на 14 лет

В дальневосточной столице местного жителя осудили за торговлю наркотиками. Хабаровчанин сам вырастил коноплю и хранил её в папиросах, а попался на продаже гашишного масла подставному покупателю. Теперь он отправится в колонию строгого режима на 14 лет.

Суд установил, что фигурант уголовного дела в середине 2017 года во дворе частного дома, где проживал, вырастил коноплю. Он изготовил для личного потребления гашишное масло, которое смешал с табаком. Наркотик он хранил в папиросах, пока их не изъяли правоохранители. Кроме того, злоумышленник в конце 2016 года продал гашишное масло подставному человеку, который участвовал в оперативно-разыскном мероприятии «Проверочная закупка». Злоумышленник сбыл наркотик в значительном размере за 2400 рублей, не подозревая, что имеет дело с сотрудником правоохранительных органов.

Подсудимый в ходе следствия не признал свою вину, но собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы признать его виновным. Индустриальный районный суд Хабаровска приговорил фигуранта уголовного дела в 14 годам лишения свободы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, этот срок мужчина проведёт в колонии особого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.

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