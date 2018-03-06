За сбыт наркотика хабаровчанин отправится в колонию на 14 лет

Суд установил, что фигурант уголовного дела в середине 2017 года во дворе частного дома, где проживал, вырастил коноплю. Он изготовил для личного потребления гашишное масло, которое смешал с табаком. Наркотик он хранил в папиросах, пока их не изъяли правоохранители. Кроме того, злоумышленник в конце 2016 года продал гашишное масло подставному человеку, который участвовал в оперативно-разыскном мероприятии «Проверочная закупка». Злоумышленник сбыл наркотик в значительном размере за 2400 рублей, не подозревая, что имеет дело с сотрудником правоохранительных органов.