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07:48 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жители Бердска остались без воды из-за коммунальной аварии

Мощный поток воды залил городские улицы, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Жители Бердска остались без воды из-за коммунальной аварии, информацией поделились очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Мощный поток воды залил городские улицы. Инцидент произошел вечером 5 марта.

Серьезный потоп случился на улицах Лунной и Красной Сибири. Вода залила проезжую часть и тротуары.

Причиной аварии стал прорыв водовода. По словам очевидцев, горячего и холодного водоснабжения нет почти во всех домах Бердска.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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