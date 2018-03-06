Жители Бердска остались без воды из-за коммунальной аварии, информацией поделились очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Серьезный потоп случился на улицах Лунной и Красной Сибири. Вода залила проезжую часть и тротуары.

Причиной аварии стал прорыв водовода. По словам очевидцев, горячего и холодного водоснабжения нет почти во всех домах Бердска.