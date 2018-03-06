Жители Бердска остались без воды из-за коммунальной аварии
Мощный поток воды залил городские улицы, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Мощный поток воды залил городские улицы, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Жители Бердска остались без воды
Мощный поток воды залил городские улицы. Инцидент произошел вечером 5 марта.
Серьезный потоп случился на улицах Лунной и Красной Сибири. Вода залила проезжую часть и тротуары.
Причиной аварии стал прорыв водовода. По словам очевидцев, горячего и холодного водоснабжения нет почти во всех домах Бердска.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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