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07:54 (мск), источник: Губерния онлайн

За взяточничество осудили железнодорожника в Хабаровском крае

Машинист-инструктор узнал о растрате топлива, но был готов молчать об этом за ежемесячное вознаграждение.

В Центральном районном суде Комсомольска-на-Амуре машиниста-инструктора локомотивных бригад приговорили к четырем годам условного лишения свободы за взяточничество. Мужчина признал свою вину и заключил со следствием досудебное соглашение, сообщает портал «Губерния».

По версии следователей, в середине ноября 2016 года фигурант заподозрил одного из машинистов в хищении топлива. Об этом он рассказал инженеру техотдела и заместителю начальника отдела по эксплуатации. Сговорившись, коллеги не стали сообщать о возможной растрате в полицию — вместо этого они решили поправить свое материальное положение за счет железнодорожника, заподозренного в хищении солярки.

«Ныне осужденный вместе с должностными лицами технического и эксплуатационного отделов обещали железнодорожнику не сообщать полицейским о его криминальной деятельности в обмен на ежемесячные выплаты в размере 100 тысяч рублей. При этом сообщники уверяли своего коллегу, что служебную проверку в отношении него никто проводить не будет, а они и в дальнейшем будут продолжать закрывать глаза на слив топлива. Машинист согласился давать взятки, однако о месте и времени первой же выплаты сообщил оперативникам», — рассказала старший помощник дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию с общественностью Елена Барсукова.

Приговор машинисту-инструктору в законную силу пока не вступил. Судебное разбирательство в отношении его соучастников продолжается, вину они не признают.

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