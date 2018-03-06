За взяточничество осудили железнодорожника в Хабаровском крае

В Центральном районном суде Комсомольска-на-Амуре машиниста-инструктора локомотивных бригад приговорили к четырем годам условного лишения свободы за взяточничество. Мужчина признал свою вину и заключил со следствием досудебное соглашение, сообщает портал «Губерния».

По версии следователей, в середине ноября 2016 года фигурант заподозрил одного из машинистов в хищении топлива. Об этом он рассказал инженеру техотдела и заместителю начальника отдела по эксплуатации. Сговорившись, коллеги не стали сообщать о возможной растрате в полицию — вместо этого они решили поправить свое материальное положение за счет железнодорожника, заподозренного в хищении солярки.

«Ныне осужденный вместе с должностными лицами технического и эксплуатационного отделов обещали железнодорожнику не сообщать полицейским о его криминальной деятельности в обмен на ежемесячные выплаты в размере 100 тысяч рублей. При этом сообщники уверяли своего коллегу, что служебную проверку в отношении него никто проводить не будет, а они и в дальнейшем будут продолжать закрывать глаза на слив топлива. Машинист согласился давать взятки, однако о месте и времени первой же выплаты сообщил оперативникам», — рассказала старший помощник дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию с общественностью Елена Барсукова.