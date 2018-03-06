Благодаря сугробу хабаровчанка выжила после падения с восьмого этажа

Источник: Губерния онлайн

В понедельник вечером в Южном микрорайоне Хабаровска из окна своей квартиры на восьмом этаже выпала женщина. Пострадавшая осталась жива, но получила травмы, которые могут привести к инвалидности, сообщает портал «Губерния».

Полицейские выяснили, что горожанка живет вместе с сыном. Именно он вызвал скорую помощь после происшествия. Диспетчер службы 03 направил на этот вызов сразу две бригады — пока на улицу Малиновского через весь Индустриальный район мчалась специализированная реанимационная машина, с пострадавшей работал врач местной подстанции.

Женщина была в сознании, на месте у нее диагностировали перелом костей таза. От гибели хабаровчанку спас 20-сантиметровый сугроб у подножия высотки: он существенно смягчил удар о землю.