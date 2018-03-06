Благодаря сугробу хабаровчанка выжила после падения с восьмого этажа
Незадолго до происшествия женщина поругалась с сыном.
Незадолго до происшествия женщина поругалась с сыном.
В понедельник вечером в Южном микрорайоне Хабаровска из окна своей квартиры на восьмом этаже выпала женщина. Пострадавшая осталась жива, но получила травмы, которые могут привести к инвалидности, сообщает портал «Губерния».
Полицейские выяснили, что горожанка живет вместе с сыном. Именно он вызвал скорую помощь после происшествия. Диспетчер службы 03 направил на этот вызов сразу две бригады — пока на улицу Малиновского через весь Индустриальный район мчалась специализированная реанимационная машина, с пострадавшей работал врач местной подстанции.
Женщина была в сознании, на месте у нее диагностировали перелом костей таза. От гибели хабаровчанку спас 20-сантиметровый сугроб у подножия высотки: он существенно смягчил удар о землю.
Сын женщины рассказал сотрудникам полиции, что незадолго до инцидента повздорил с матерью, которая в последнее время пребывала в депрессии.
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