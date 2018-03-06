Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Башаров с дочерью, Тарасова и Бикович на премьере фильма
Поедание сердец оказалось эффективным средством от атеросклероза
Дочь Филиппа Киркорова хочет стать олимпийской чемпионкой
Названо число пустующих квартир в Москве
Эмма Уотсон и Холли Берри блистали на вечеринке Vanity Fair
Вернулись с победой! Россия встречает героев Олимпиады Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, вернулись в Москву
Что ждет эсминец США при встрече с российским "Кинжалом"
На «Оскаре» пошутили про Путина
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
СМИ: названа «очень большая ошибка» США по РФ
СМИ: в Киеве дали второе название Крыму
Ренату Литвинову перепутали с Эвелиной Хромченко
Эмма Уотсон и Холли Берри блистали на вечеринке Vanity Fair
Прибавка к зарплате улучшает здоровье
Долгая депрессия меняет мозг
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
20Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
9В Луизиане отметили Марди Гра
07:53 (мск), источник: Губерния онлайн

Благодаря сугробу хабаровчанка выжила после падения с восьмого этажа

Незадолго до происшествия женщина поругалась с сыном.

Источник: Губерния онлайн

В понедельник вечером в Южном микрорайоне Хабаровска из окна своей квартиры на восьмом этаже выпала женщина. Пострадавшая осталась жива, но получила травмы, которые могут привести к инвалидности, сообщает портал «Губерния».

Полицейские выяснили, что горожанка живет вместе с сыном. Именно он вызвал скорую помощь после происшествия. Диспетчер службы 03 направил на этот вызов сразу две бригады — пока на улицу Малиновского через весь Индустриальный район мчалась специализированная реанимационная машина, с пострадавшей работал врач местной подстанции.

Женщина была в сознании, на месте у нее диагностировали перелом костей таза. От гибели хабаровчанку спас 20-сантиметровый сугроб у подножия высотки: он существенно смягчил удар о землю.

Сын женщины рассказал сотрудникам полиции, что незадолго до инцидента повздорил с матерью, которая в последнее время пребывала в депрессии.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Житель Хабаровска выращивал коноплю у себя во дворе
Пенс пригрозил выйти из иранской ядерной сделки
Как выглядит самая красивая девушка России. Фото
В Британии неизвестным веществом отравлен экс-полковник ГРУ
Медведева прокомментировала возможный отъезд из России
Видео дня. Как замерзают морские волны
Большой десантный корабль ВМФ РФ вошел в Средиземное море
Рыбка рассказала о записях разговоров Дерипаски про выборы в США
Спорт
Медведева уходит от тренера: это провокация или просто глупость? Двукратная чемпионка мира и ее тренер Этери Тутберидзе опровергли информацию о разногласиях
Авто
Назван лучший автомобиль в Европе Лучшим автомобилем в Европе в 2018 году стал кроссовер Volvo XC40
Hi-Tech
В России появился смартфон в честь Путина (фото) Известная компания выпустила эксклюзивную модель iPhone и предложила 6 названий для новой российской ракеты
Кино
Назван худший актер 2017 года По традиции за день до награждения лауреатов премии «Оскар» были названы победители антипремии «Золотая малина»
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
Стрижки, челки, химия: какие тренды стоит попробовать, а какие – забыть Забираем с собой в новый сезон короткий боб, ленты в волосах и химию, а вот с массивными ободками и плотной челкой прощаемся.
Дети
Светлана Лобода ждет второго ребенка По данным журналистов, певица забеременела от популярного немецкого музыканта
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь