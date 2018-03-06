В Прикамье в лобовом ДТП погибли два человека
Столкнулись легковушка и грузовик.
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Столкнулись легковушка и грузовик.
Вечером 5 марта на 10-м километре автодороги Юрла — Чугайнов — Хутор лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2114 и КамАЗ.
Как рассказали «Уралинформбюро» в
Проводится проверка.
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