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07:59 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Прикамье в лобовом ДТП погибли два человека

Столкнулись легковушка и грузовик.

Вечером 5 марта на 10-м километре автодороги Юрла — Чугайнов — Хутор лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2114 и КамАЗ.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, 47-летний водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Он и его 21-летний пассажир скончались на месте.

Проводится проверка.

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