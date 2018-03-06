Источник: Вести - Новосибирск

Пьяный кемеровчанин устроил дебош в аэропорту «Толмачёво», об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Инцидент произошел 6 марта. Мужчина приставал к пассажирам, работники воздушной гавани пытались успокоить дебошира, но безуспешно. В этот момент подошли сотрудники транспортной полиции и предложили пройти в дежурную часть для составления протокола.

«Не желая быть привлеченным к административной ответственности, нарушитель в присутствии посторонних лиц оскорбил сотрудника правоохранительных органов нецензурной бранью», — пояснили в ведомстве.

Мужчину задержали, им оказался 31-летний житель Кемеровской области, он должен был совершить посадку на авиаборт Новосибирск — Нерюнгри.