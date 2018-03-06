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07:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пьяный кемеровчанин устроил дебош в аэропорту «Толмачёво»

Мужчина приставал к пассажирам и оскорбил полицейского, об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Источник: Вести - Новосибирск

Пьяный кемеровчанин устроил дебош в аэропорту «Толмачёво», об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Инцидент произошел 6 марта. Мужчина приставал к пассажирам, работники воздушной гавани пытались успокоить дебошира, но безуспешно. В этот момент подошли сотрудники транспортной полиции и предложили пройти в дежурную часть для составления протокола.

«Не желая быть привлеченным к административной ответственности, нарушитель в присутствии посторонних лиц оскорбил сотрудника правоохранительных органов нецензурной бранью», — пояснили в ведомстве.

Мужчину задержали, им оказался 31-летний житель Кемеровской области, он должен был совершить посадку на авиаборт Новосибирск — Нерюнгри.

Ранее дебошир уже был судим за применение насилия в отношении представителя власти. В отношении кемеровчанина возбуждено уголовное дело по статье 309 УК РФ (оскорбление представителя власти). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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