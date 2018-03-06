Троих хабаровчан отправили в колонию за жестокое убийство таксиста

Преступление произошло в ночь с 8 на 9 марта этого года. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», под подозрение попали парни в возрасте 20, 25 и 27 лет. После застолья они ехали в такси на автомобиле Nissan Tiida Latio из Хабаровска — по трассе из села Новокуровка в сторону села Улико-Национальное. Молодые люди умышленно, с целью убийства, нанесли водителю множество сильных ударов кулаками и ногами по голове и телу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
Тело таксиста обнаружили в снегу местные жители и забили тревогу. На 2,5 тысячи рублей, которые достались парням, они купили спиртное. Злоумышленники приехали в Новокуровку, затем в село Победа, потом опять в Новокуровку. Там двое из них остались ночевать, а третий поехал обратно в Хабаровск, но по пути заснул. В машине его и обнаружили полицейские.
Фигуранты не признавали своей вины, однако правоохранители собрали достаточно доказательств. Суд присяжных признал всех троих виновными. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, парней приговорили к колонии строгого режима на срок от 16 до 18,5 лет. Им также ограничили свободу на полтора года после отбывания наказания.
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