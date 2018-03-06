Асфальт в центре Ростова не выдержал иномарку
В центре
В центре
Под колесами ее машины образовалась внушительная яма.
«Защиту разбила, собрала запчасти и поехала. Привет весна, привет дорожники. Будьте внимательны», — рассказала пострадавшая девушка в соцсетях.
Напомним, до наступления холодов в Ростове обещают отремонтировать 45 км автодорог в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В частности, новое дорожное полотно будет на ул. Троллейбусная, пл. Комбайностроителей, пер. Автобусный, пер. Древесный, ул. Агрегатная, ул. Мартовицкого, ул. Турмалиновская, пер. Верхоянский. На улицах также появится новая разметка и бордюры.
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