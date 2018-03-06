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17:48 (мск), источник: Деловое сообщество

Асфальт в центре Ростова не выдержал иномарку

В центре Ростова-на-Дону, на улице Петровского, под автомобилем Volkswagen провалился асфальт. Об этом пострадавшая Надежда Цветкова рассказала в популярном паблике в социальных сетях.

Под колесами ее машины образовалась внушительная яма.

«Защиту разбила, собрала запчасти и поехала. Привет весна, привет дорожники. Будьте внимательны», — рассказала пострадавшая девушка в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, до наступления холодов в Ростове обещают отремонтировать 45 км автодорог в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В частности, новое дорожное полотно будет на ул. Троллейбусная, пл. Комбайностроителей, пер. Автобусный, пер. Древесный, ул. Агрегатная, ул. Мартовицкого, ул. Турмалиновская, пер. Верхоянский. На улицах также появится новая разметка и бордюры.

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