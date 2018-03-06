Асфальт в центре Ростова не выдержал иномарку

Напомним, до наступления холодов в Ростове обещают отремонтировать 45 км автодорог в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В частности, новое дорожное полотно будет на ул. Троллейбусная, пл. Комбайностроителей, пер. Автобусный, пер. Древесный, ул. Агрегатная, ул. Мартовицкого, ул. Турмалиновская, пер. Верхоянский. На улицах также появится новая разметка и бордюры.