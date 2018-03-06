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17:42 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани экс-начальник колонии брал взятки стройматериалами

В Казани 35-летний экс-начальник исправительной колонии брал взятки строительными материалами для своего дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Источник: Prokazan.ru

Судом установлено, что в 2013 году подсудимый, используя свое служебное положение, получил от руководителя предприятия по производству строительных материалов 50 тыс. рублей и материалы для строительства собственного дома на сумму более 45 тыс. рублей.

 — В свою очередь бывший начальник колонии обещал бизнесмену покровительство деятельности предприятия на территории колонии, — говорится в сообщении ведомства.

Свою вину подсудимый не признал. Таким образом, суд, согласившись с мнением гособвинителя, приговорил его к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Кстати, номер исправительной колонии прокуратура не называет.

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