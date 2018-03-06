35 тыс. литров нелегального алкоголя за неделю изъяли полицейские
По результатам проверок возбудили четыре уголовных дела.
По результатам проверок возбудили четыре уголовных дела.
За последнюю неделю февраля полицейские провели по Иркутской области шесть сотен проверок в ход
В результате проверок специалисты выявили и пресекли 237 административных правонарушений.
Почти 60 административных дел завели
Три уголовных дела возбудили по факту реализации табачной и алкогольной продукции с поддельными федеральными марками и одно по факту продажи алкоголя несовершеннолетнему.
Незаконной торговлей алкогольной продукцией «отличились» несколько торговых точек в Братске. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по этим нарушениям.
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