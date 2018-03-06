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18:26 (мск), источник: АиФ Иркутск

35 тыс. литров нелегального алкоголя за неделю изъяли полицейские

По результатам проверок возбудили четыре уголовных дела.

Источник: РИА "Новости"

За последнюю неделю февраля полицейские провели по Иркутской области шесть сотен проверок в ход оперативно-профилактического мероприятия. В итоге они изъяли 35 тыс. литров спиртосодержащей продукции и 14 тыс. пачек табака.

В результате проверок специалисты выявили и пресекли 237 административных правонарушений.

Почти 60 административных дел завели из-за осуществления предпринимательской деятельности без госрегистрации и нарушений правил продажи алкоголя.

Три уголовных дела возбудили по факту реализации табачной и алкогольной продукции с поддельными федеральными марками и одно по факту продажи алкоголя несовершеннолетнему.

Незаконной торговлей алкогольной продукцией «отличились» несколько торговых точек в Братске. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по этим нарушениям.

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