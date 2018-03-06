35 тыс. литров нелегального алкоголя за неделю изъяли полицейские

Источник: РИА "Новости"

За последнюю неделю февраля полицейские провели по Иркутской области шесть сотен проверок в ход оперативно-профилактического мероприятия. В итоге они изъяли 35 тыс. литров спиртосодержащей продукции и 14 тыс. пачек табака.

В результате проверок специалисты выявили и пресекли 237 административных правонарушений.

Почти 60 административных дел завели из-за осуществления предпринимательской деятельности без госрегистрации и нарушений правил продажи алкоголя.

Три уголовных дела возбудили по факту реализации табачной и алкогольной продукции с поддельными федеральными марками и одно по факту продажи алкоголя несовершеннолетнему.