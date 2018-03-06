Денис Никандров рассказал ФСБ о передаче взятки главе московского СКР

Источник: РИА "Новости"

Бывший первый заместитель руководителя ГСУ СКР по Москве Денис Никандров, обвиняемый во взятке от представителей криминального мира, заявил следствию, что давал взятку своему руководителю, которым являлся начальник ГСУ по Москве Александр Дрыманов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы, оглашенные на заседании по делу полковника СКР Михаила Максименко. Однако имя и фамилия Александра Дрыманова в документе не упоминаются.

Как передает РБК, прокурор Борис Локтионов зачитал в суде рапорт, который следователь Следственного управления ФСБ Михаил Савицкий направил руководителю управления Михаилу Шишову в конце прошлого года.

В рапорте говорится, что Денис Никандров 25 октября прошлого года «дал показания о том, что он в качестве благодарности за содействие его назначению на должность первого заместителя руководителя ГСУ по Москве, а также за общее покровительство на службе передал своему непосредственному начальнику взятку в виде денежных средств на сумму €9,85 тыс. или более 725 тыс. руб.».

Также в рапорте указано, что «Никандров передал вышеуказанному лицу аппарат мобильной связи iPhone с неперсонифицированной сим-картой».