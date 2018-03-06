В Самаре сноубордист столкнулся с деревом

Днем 2 марта на лыжной базе «СОК» в Красноглинском районе Самары произошел несчастный случай: сноубордист столкнулся с деревом. От полученных травм 28-летний молодой человек скончался на месте.

Теперь правоохранители ведут проверку, чтобы установить, все ли правила безопасности были соблюдены в тот день.