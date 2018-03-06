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19:08 (мск), источник: Volga News

В Самаре сноубордист столкнулся с деревом

Правоохранители ведут проверку.

Днем 2 марта на лыжной базе «СОК» в Красноглинском районе Самары произошел несчастный случай: сноубордист столкнулся с деревом. От полученных травм 28-летний молодой человек скончался на месте.

Теперь правоохранители ведут проверку, чтобы установить, все ли правила безопасности были соблюдены в тот день.

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