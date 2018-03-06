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17:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В электричке в Самарской области скончалась женщина

На станции Липяги несчастная не дождалась медицинской помощи, а в Чапаевск «приехала» уже мертвой.

6 марта на железной дороге 63-го региона произошла трагедия. В электричке «Самара-Сызрань» примерно в 16−30 плохо стало неизвестной женщине. Медики не успели ей помочь на станции Липяги, в Чапаевске было уже поздно.

— Ей стало плохо на подъезде к Липягам. Там поезд стоял ждал скорую, но они так и не приехали. Женщина 40 минут добиралась до Чапаевска, где врачи уже зафиксировали ее смерть. Тело выволокли из вагона и оставили на перроне, так как носилок не было, — рассказывает очевидец случившегося Иван П. (имя изменено).

Правоохранители уточняют, что труп несчастной не оставили просто так. Он был под охраной.

— Женщина 1946 года рождения. Скончалась в поезде. До приезда скорой тело женщины охраняли сотрудники полиции, — сообщил «КП-Самара» старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.

Стражи порядка разбираются в обстоятельствах случившегося. По факту происшествия сейчас проводят проверку. По ее итогам примут процессуальное решение.

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