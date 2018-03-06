Трагедия в Партизанске: в пожаре погибли трое детей и их родственник

Следственные органы СКР по Приморью возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре четверых человек, трое из которых дети.

По предварительной информации, пожар произошел в Партизанске в доме по ул. Фабричной, в котором проживала семья из восьми человек.

Как сообщает СУ СКР по Приморью, после локализации очага пожара были найдены тела троих детей — двух, пяти и девяти лет, а также родственника семьи, 35-летнего мужчины. Мать и двое выживших детей госпитализированы, отец от госпитализации отказался.

Напомним, сегодня ГУ МЧС по Приморью сообщило об этом инциденте. Однако, по версии спасателей, четверо людей покинули дом сами, а еще четверых вынесли на двор и передали врачам-реаниматологам.

Площадь пожара составила более 50 м². Причина пожара устанавливается, назначена судебная пожарно-техническая экспертиза.

На место происшествия выехало руководство и следователи следственного управления.