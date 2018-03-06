Трагедия в Партизанске: в пожаре погибли трое детей и их родственник
Причина пожара устанавливается, назначена судебная
Причина пожара устанавливается, назначена судебная
Следственные органы СКР по Приморью возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре четверых человек, трое из которых дети.
По предварительной информации, пожар произошел в Партизанске в доме по ул. Фабричной, в котором проживала семья из восьми человек.
Как сообщает СУ СКР по Приморью, после локализации очага пожара были найдены тела троих детей — двух, пяти и девяти лет, а также родственника семьи, 35-летнего мужчины. Мать и двое выживших детей госпитализированы, отец от госпитализации отказался.
Напомним, сегодня ГУ МЧС по Приморью сообщило об этом инциденте. Однако, по версии спасателей, четверо людей покинули дом сами, а еще четверых вынесли на двор и передали
Площадь пожара составила более 50 м². Причина пожара устанавливается, назначена судебная
На место происшествия выехало руководство и следователи следственного управления.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося.
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