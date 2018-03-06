Калининградец вымогал у соседа 25 тысяч рублей, угрожая повредить его машину
В Калининграде мужчина вымогал у соседа деньги, угрожая в случае отказа повредить его автомобиль, припаркованный во дворе. Об этом сообщает
В Калининграде мужчина вымогал у соседа деньги, угрожая в случае отказа повредить его автомобиль, припаркованный во дворе. Об этом сообщает
Автовладелец обратился в полицию и рассказал, что живущий в том же подъезде мужчина вымогает у него 25 тысяч рублей. Злоумышленник обещал разбить стёкла и проколоть колёса.
Ранее вымогателя уже судили. Сейчас его снова задержали и возбудили уголовное дело. Санкция по ч. 1 ст. 163 УК РФ («Вымогательство») включает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.
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