На Гродненщине в погранзоне задержали вооруженного мужчину
В Гродненском районе пограничниками был задержан мужчина. У него было обнаружено оружие кустарного производства. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
В Гродненском районе пограничниками был задержан мужчина. У него было обнаружено оружие кустарного производства. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
На место задержания прибыли милиционеры, следователи и инспекция по охране природы.
В ходе обыска на даче в населенном пункте Горячий Лес у мужчины нашли 409 патронов разного калибра, а также незарегистрированное охотничье ружье и предмет, похожий на пистолет кустарного производства.
«По месту проживания мужчины в Гродно обнаружено еще одно незарегистрированное охотничье ружье неустановленной марки, а также порох», — сообщает
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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