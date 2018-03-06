На Гродненщине в погранзоне задержали вооруженного мужчину

На место задержания прибыли милиционеры, следователи и инспекция по охране природы.

В ходе обыска на даче в населенном пункте Горячий Лес у мужчины нашли 409 патронов разного калибра, а также незарегистрированное охотничье ружье и предмет, похожий на пистолет кустарного производства.