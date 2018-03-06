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18:11 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростовской области закрыли подпольную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов

Подпольную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов закрыли в Ростовской области.

Подобные цеха были обнаружены на территории различных субъектов Российской Федерации — от Южного округа до Сибири. Все они принадлежали одной преступной группе, сообщили в пресс-службе ФСБ России.

По сообщению ведомства, группа лиц изготавливала и продавала огнестрельное оружие, его основные части и боеприпасы на территории России. Организатора криминального бизнеса задержали в Нижнем Новгороде. Подпольные мастерские обнаружили в Московской, Новгородской, Челябинской и Ростовской областях.

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