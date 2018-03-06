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18:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Солигорске из-за коктейлей с жидким азотом будут судить ведущего корпоративов

После такого напитка женщина попала в реанимацию.

Источник: Комсомольская правда

Следователи назвали причину ЧП, которое произошло 23 декабря в солигорском кафе «Веснянка». Тогда на новогоднем корпоративе устроили шоу — ведущий разбавлял алкогольные напитки жидким азотом.

Одной из участниц эффектной импровизации стало плохо. Ее забрали в реанимацию с тяжелым повреждением желудочно-кишечного тракта и сделали операцию.

Как оказалось, такими последствиями для женщины обернулось употребление азотного коктейля. Это подтвердили эксперты после лабораторных исследований.

— Обвинение предъявлено 32-летнему предпринимателю, который проводил торжественное мероприятие. В одном из конкурсов он добавил в бокалы и рюмки со спиртным жидкий азот из термоса. При этом ведущий не имел специальных познаний и навыков, а использовал информацию из интернета. Он не дозировал добавленный объем азота и не контролировал время его испарения, и разрешил участникам выпить коктейли, — комментирует выводы следствия официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

Мужчина свою вину признал. Хотя, с его слов, подобное ЧП случилось впервые в его практике.

— С жидким азотом мы работаем три года. Мы не первый раз для охлаждения наливали в бокалы с алкоголем и напитками пару капель жидкого азота, проблем не было. Можно выпивать напиток через 25−30 секунд, за это время азот испаряется, остается только дымка. Мы же выдерживаем минуты полторы, — рассказывали «Комсомолке» организаторы шоу.

Действия предпринимателя попали под часть 2 статьи 338 Уголовного кодекса РБ: оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. По этой статье грозит серьезное наказание — вплоть до заключения на срок до 7 лет. Материалы дела переданы в суд.

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