В Солигорске из-за коктейлей с жидким азотом будут судить ведущего корпоративов

Источник: Комсомольская правда

Следователи назвали причину ЧП, которое произошло 23 декабря в солигорском кафе «Веснянка». Тогда на новогоднем корпоративе устроили шоу — ведущий разбавлял алкогольные напитки жидким азотом.

Одной из участниц эффектной импровизации стало плохо. Ее забрали в реанимацию с тяжелым повреждением желудочно-кишечного тракта и сделали операцию.

Как оказалось, такими последствиями для женщины обернулось употребление азотного коктейля. Это подтвердили эксперты после лабораторных исследований.

— Обвинение предъявлено 32-летнему предпринимателю, который проводил торжественное мероприятие. В одном из конкурсов он добавил в бокалы и рюмки со спиртным жидкий азот из термоса. При этом ведущий не имел специальных познаний и навыков, а использовал информацию из интернета. Он не дозировал добавленный объем азота и не контролировал время его испарения, и разрешил участникам выпить коктейли, — комментирует выводы следствия официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

Мужчина свою вину признал. Хотя, с его слов, подобное ЧП случилось впервые в его практике.

— С жидким азотом мы работаем три года. Мы не первый раз для охлаждения наливали в бокалы с алкоголем и напитками пару капель жидкого азота, проблем не было. Можно выпивать напиток через 25−30 секунд, за это время азот испаряется, остается только дымка. Мы же выдерживаем минуты полторы, — рассказывали «Комсомолке» организаторы шоу.