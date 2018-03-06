В Ростове-на-Дону задержали напавшего с кинжалом на прохожих мужчину
В полиции уточнили, что ранение получил один человек.
В полиции уточнили, что ранение получил один человек.
«Мужчина с кинжалом напал на прохожих в Ростове. Его уже задержали», — сказал собеседник агентства, уточнив, что подозреваемый мог находиться в состоянии наркотического опьянения.
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Сейчас пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Как рассказали ТАСС очевидцы, мужчина ходил по улице «минут 40». «Тут промзона, ни пешеходов, ни тротуаров. Сказали, что люди пораненные, двоих скорая забрала», — сказал ТАСС продавец в магазине, рядом с которым случился инцидент.
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