Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Оскорбленная ведущим «Первого» Собчак пожалуется в ЦИК и Эрнсту
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
Сати Казанова беременна первенцем
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Лицо Меган Маркл признали совершенным
«Я жена депутата»: дебоширка устроила скандал в самолете Пассажир, запечатлел на камеру агрессивное поведение женщины, отрекомендовавшейся «женой депутата»
Япония отреагировала на послание Путина Федеральному собранию
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Опытно-боевая эксплуатация Су-57 в Сирии взбудоражила военных США
Путин о боевом лазере в РФ: это в действительности
Ингеборга Дапкунайте развелась с мужем
Ирина Безрукова собирается в кругосветное путешествие
Прибавка к зарплате улучшает здоровье
Долгая депрессия меняет мозг
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Фоторепортажи
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
20Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
17:33 (мск), источник: ТАСС

В Ростове-на-Дону задержали напавшего с кинжалом на прохожих мужчину

В полиции уточнили, что ранение получил один человек.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 марта. /ТАСС/. В Ростове-на-Дону задержали мужчину, напавшего с кинжалом на прохожих, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах региона.

«Мужчина с кинжалом напал на прохожих в Ростове. Его уже задержали», — сказал собеседник агентства, уточнив, что подозреваемый мог находиться в состоянии наркотического опьянения.

Читайте также
Раненный при нападении в Ростове находится в удовлетворительном состоянии

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что в результате нападения пострадал один человек. «Сегодня в полицию поступило сообщение, что на проспекте Стачки гражданин ведет себя агрессивно и представляет опасность для прохожих. На место немедленно выехали сотрудники полиции и Росгвардии. Мужчину задержали и доставили в райотдел. Подозреваемый успел нанести ранение одному прохожему», — сказали в полиции.

Сейчас пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как рассказали ТАСС очевидцы, мужчина ходил по улице «минут 40». «Тут промзона, ни пешеходов, ни тротуаров. Сказали, что люди пораненные, двоих скорая забрала», — сказал ТАСС продавец в магазине, рядом с которым случился инцидент.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии ТАСС подтвердили факт нападения. «[Мужчина] напал на людей. Вызывали отряд вневедомственной охраны, задержали его, передали полиции», — сказали в ведомстве.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Трамп этого никак не ожидал и пришел в ярость
Тереза Мэй высказалась про послание Путина и ядерное оружие
На борту разбившегося в Сирии Ан-26 находились 39 человек
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Захарова ответила на заявления Джонсона о бойкоте ЧМ-2018
В Индии снесли памятник Ленину и сыграли в футбол его головой
Названы предварительные результаты расследования крушения Ан-148
В Британии после шторма нашли лес возрастом в семь тысяч лет
Путин заявил о важности переобучения при роботизации производств
Спорт
«Ошибка судьи»: «Зенит» может переиграть матч Санкт-петербургский "Зенит" подал протест на матч чемпионата России с "Амкаром" (0:0), требуя аннулирования результата и переигровки
Авто
Porsche сделала новый кроссовер. И он очень быстрый Porsche снова удивила! Если про многие премьеры автосалона в Женеве мы знали (ну или хотя бы догадывались), то дебют электрического кроссовера от Porsche стал полной неожиданностью
Hi-Tech
Появилось видео, которое заставит плакать любого По традиции перед 8 марта Mail.Ru подготовила социальный ролик, посвященный детям и их мамам
Кино
Павла Артемьева возмутила передача НТВ с его участием Мама артиста хочет подать в суд на телеведущего Сергея Майорова
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
Кто и почему в России восстанавливает разрушенные поместья
В римском метро нашли дом военачальника II века
Леди
Стрижки, челки, химия: какие тренды стоит попробовать, а какие – забыть Забираем с собой в новый сезон короткий боб, ленты в волосах и химию, а вот с массивными ободками и плотной челкой прощаемся.
Дети
Сати Казанова беременна первенцем По данным инсайдера, певица находится на раннем сроке.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь