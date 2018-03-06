В Ростове-на-Дону задержали напавшего с кинжалом на прохожих мужчину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 марта. /ТАСС/. В Ростове-на-Дону задержали мужчину, напавшего с кинжалом на прохожих, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах региона.

«Мужчина с кинжалом напал на прохожих в Ростове. Его уже задержали», — сказал собеседник агентства, уточнив, что подозреваемый мог находиться в состоянии наркотического опьянения.

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В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что в результате нападения пострадал один человек. «Сегодня в полицию поступило сообщение, что на проспекте Стачки гражданин ведет себя агрессивно и представляет опасность для прохожих. На место немедленно выехали сотрудники полиции и Росгвардии. Мужчину задержали и доставили в райотдел. Подозреваемый успел нанести ранение одному прохожему», — сказали в полиции.

Сейчас пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как рассказали ТАСС очевидцы, мужчина ходил по улице «минут 40». «Тут промзона, ни пешеходов, ни тротуаров. Сказали, что люди пораненные, двоих скорая забрала», — сказал ТАСС продавец в магазине, рядом с которым случился инцидент.