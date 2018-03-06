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18:10 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге ФСБ ведет обыск у замначальника Северо-Западной таможни

Сотрудники службы безопасности изучают рабочий кабинет и частный дом генерал-майора

ФСБ обыскивает дом замначальника управления Северо-Западной таможни Безлюдского, пишет 47news.ru.

Сотрудники отдела Службы экономической безопасности регионального УФСБ пришли на рабочее место замначальника Северо-Западного таможенного управления генерал-майора Александра Безлюдского. 56-летний мужчина также занимает пост начальника оперативной таможни.

По предварительным данным, мероприятия проводятся и в его частном доме в Курортном районе. Обыски идут в рамках уголовного дела по статье 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей».

По неподтвержденным данным, генерал-майор уже написал заявление об увольнении.

Ранее, 2-го марта сотрудники ФСБ провели обыск в здании Кингисеппской таможни.

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