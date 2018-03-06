В Петербурге ФСБ ведет обыск у замначальника Северо-Западной таможни
Сотрудники службы безопасности изучают рабочий кабинет и частный дом
Сотрудники службы безопасности изучают рабочий кабинет и частный дом
ФСБ обыскивает дом замначальника управления
Сотрудники отдела Службы экономической безопасности регионального УФСБ пришли на рабочее место замначальника
По предварительным данным, мероприятия проводятся и в его частном доме в Курортном районе. Обыски идут в рамках уголовного дела по статье 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей».
По неподтвержденным данным,
Ранее, 2-го марта сотрудники ФСБ провели обыск в здании Кингисеппской таможни.
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